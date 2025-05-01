Cumhurbaşkanı'ndan Sürpriz Ziyaret: Kafede Vatandaşlarla Sohbet Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da kafede oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Erdoğan birçok kişi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bir kafeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı, bazı kişilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Erdoğan, kısa süreli ziyaretinin ardından kafeden ayrıldı.
Kaynak: AA
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