Cumhurbaşkanı'ndan Sürpriz Ziyaret: Kafede Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da kafede oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Erdoğan birçok kişi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bir kafeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı'ndan Sürpriz Ziyaret: Kafede Vatandaşlarla Sohbet Etti - Resim : 1

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı, bazı kişilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Erdoğan, kısa süreli ziyaretinin ardından kafeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı'ndan Sürpriz Ziyaret: Kafede Vatandaşlarla Sohbet Etti - Resim : 2

Kaynak: AA

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