YTÜ’nün Elektrikli Yarış Otomobili ICARUS Avrupa Seferine Çıktı

Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü’nün (AESK) tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği elektrikli yarış arabası ICARUS, Osmanlı padişahlarının sefere çıkmadan önce askerlerini komuta ettiği Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Akademisyenlerden öğrencilere, sanayi temsilcilerinden kamu yetkililerine kadar pek çok ismi bir araya getiren törende ICARUS’un örtüsünü İstanbul Valisi Davut Gül ve Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik kaldırdı.

AESK ekibi, ICARUS ile sadece teknik bir başarıyla yetinmeyip aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yenilikçilik vizyonunu da ortaya koymayı hedefliyor. Polonya’daki yarışta birinciliği hedefleyen ekip, Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

VALİ GÜL: MİLLİ TEKNOLOJİYE KATKININ SOMUT ÖRNEĞİ

ICARUS’un tanıtım töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülük ettiği Milli Teknoloji Hamlesi’nin, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişi için güçlü bir vizyon sunduğunu belirtti. Öğrencilerin projeleriyle bu vizyona değerli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Gül, “ICARUS aracıyla öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin başarısında en kritik faktörün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Gül, “Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlar, yetiştirdikleri nitelikli mühendislerle bu hedefe ortak oluyor. Tüm akademisyenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

REKTÖR DEBİK: İLK HEDEF POLONYA

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise, 21 yıllık geçmişi olan AESK'nin Türkiye’nin en köklü öğrenci kulüplerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kulübün bugüne kadar bilim ve mühendislik alanında ortaya koyduğu başarıların, üniversitenin vizyonunu yansıttığını belirtti.

Rektör Debik, “ICARUS, bu birikimin ve ekosistemin üzerinde yükseliyor. Bugün burada tanıttığımız araç; sadece bir mühendislik ürünü değil, aynı zamanda öğrencilerimizin hayal gücünü, azmini ve disiplinli çalışmasını temsil ediyor” dedi.

Kulübün, her yıl 2’si uluslararası olmak üzere toplam 6 büyük yarışmaya katılarak önemli tecrübeler kazandığını dile getiren Debik, “Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’te Nova aracımız performans ve yerlilik birinciliği aldı. Shell Eco-Marathon’da ise Vega aracımızla Avrupa 4.’lüğü ve 5.’liği elde ettik. Şimdi hedefimiz daha büyük: Polonya’dan birincilik ödülüyle dönmek” ifadelerini kullandı. Rektör Debik, öğrencilere ve danışman akademisyenlere olan güvenini de yineleyerek, “Bu başarıyı elde edeceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

ICARUS İNOVASYON ÖRNEĞİ

Yoğun Ar-Ge çalışmaları, sayısız tasarım optimizasyonu ve üstün bir takım ruhuyla hayata geçirilen ICARUS, sürdürülebilir mühendislik anlayışının ve genç mühendislerin yenilikçi gücünün somut bir kanıtı olarak pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

ICARUS, önceki nesil araçlara kıyasla önemli teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Geliştirilmiş aerodinamik yapısı, özellikle kapalı ön teker tasarımı sayesinde hava direncini yüzde 30 oranında azaltıyor. İnovatif ve hafif malzemelerin kullanımıyla aracın gövdesi yüzde 36 daha hafif hale getirilirken daha estetik ve akıcı dış hatlara kavuştu. Enerji verimliliği odaklı geliştirmeler kapsamında batarya güç yoğunluğu yüzde 10 artırılırken yine yüksek verimliliğe sahip yeni motor sürücüsü de entegre edildi. Ayrıca, yüzde 20 daha hızlı veri aktarımı sağlayan gelişmiş telemetri sistemi, yarış sırasında anlık veri takibi ve stratejik karar alma süreçlerini optimize ediyor.

HEDEF AVRUPADA BİRİNCİLİK

YTÜ AESK ekibi, ICARUS ile gözünü uluslararası platformdaki en prestijli verimlilik yarışlarından biri olan Shell Eco-Marathon'a dikmiş durumda. Önceki araçları Vega ile elde ettikleri Avrupa 5’nciliği ve 4’ncülüğü gibi başarıların ardından, ICARUS ile hedeflerini büyüten ekip, Polonya'da düzenlenecek yarışlarda birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmayı amaçlıyor.

YTÜ AESK için bir yarış aracından çok daha derin bir anlam taşıyan ICARUS projesi, her aşamasında ekibin özverisi, yaratıcılığı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonu yatıyor. Lansmanda vurgulandığı gibi ICARUS, genç mühendislerin neler başarabileceğinin ilham verici bir örneği ve Türkiye'nin mühendislik potansiyelinin parlak bir yansıması olarak öne çıkıyor. Ekip, bu projeyle geleceğin ulaşım teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi