23 Mart'tan Bu Yana Tutuklu... İmamoğlu'ndan Cezaevinden İlk Fotoğraf

23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde çekilen fotoğrafını paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notunu düştü.

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23 Mart'tan Bu Yana Tutuklu... İmamoğlu'ndan Cezaevinden İlk Fotoğraf

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

GÜNLER SONRA İLK FOTOĞRAF

23 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, ailesi ile açık görüşte çektirdiği toplu fotoğrafı paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notunu düştü.

Fotoğrafta İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu yer aldı. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun da olduğu görüldü.

23 Mart'tan Bu Yana Tutuklu... İmamoğlu'ndan Cezaevinden İlk Fotoğraf - Resim : 1

Kaynak: Odatv

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Ekrem İmamoğlu
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