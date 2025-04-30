Belediye Başkan Yardımcısına Makamında 'Şekerlikli' Saldırı: YRP'li Yönetici Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş ile Dulkadiroğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Öztürk arasında tartışma çıktı. . Tartışmanın büyümesi üzerine Karataş, Öztürk'ün kafasına şekerlikle vurarak yaraladı. Saldırının ardından görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Başkan yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye Başkan Yardımcısına Makamında 'Şekerlikli' Saldırı: YRP'li Yönetici Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Yeniden Refah Partili Dulkadiroğlu Belediyesi'nde meydana gelen olayda; Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, belediye hizmet binasına gelerek Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ile görüştü. Görüşme sonrası ikili arasında tartışma çıktı.

ŞEKERLİKLE SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi sonrası Karataş, odadaki şekerlikle kafasına vurarak Latif Öztürk'ü yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkan yardımcısını hastaneye kaldırdı. Karataş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖREVDEN ALINIP TUTUKLANDI

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz bugün Dulkadiroğlu Belediyemizde yaşanılan elim olaydan dolayı il başkan yardımcısı olan Ali Karataş görevden alınmış olup, ilgili parti içi disiplin kuralları başlatılmıştır. Konunun Yeniden Partisi İl Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi arasındaki güçlü bağlantı ile hiçbir alakası yoktur. Kişisel meseleden dolayı olay vuku bulmuştur" denildi.

YRP İl Başkanlığı tarafından görevinden alındığı duyurulan Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Başkan yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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