Kan Donduran Vahşet! 2 Yaşındaki Bebek, Annesinin Sevgilisi Tarafından Öldüresiye Dövüldü

Vicdanları sarsan olay Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞI DARBETTİ

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kapanan sağ gözünden acil ameliyat olmasına karar verilen bebek, çektiği acı nedeniyle gözyaşı dökerken, onu kucağına alan hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVLET KORUMASINA ALINACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacağını bildirdi. Açıklamada "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

Kaynak: İHA