İstanbul'da Bir Deprem Daha

Kandilli Rasathanesi, İstanbul açıklarında, saat 14.49'daki 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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İstanbul'da Bir Deprem Daha

İstanbul 23 Nisan Çarşamba günü 5.9 ve 6.2'lik depremlerle sarsılırken, artçı depremler de yaşanmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi son olarak İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gürpınar Açıkları'nda saat 14.49'da meydana gelen depremin derinliği ise 19.8 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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