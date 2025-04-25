İstanbul'da Bir Deprem Daha
Kandilli Rasathanesi, İstanbul açıklarında, saat 14.49'daki 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İstanbul 23 Nisan Çarşamba günü 5.9 ve 6.2'lik depremlerle sarsılırken, artçı depremler de yaşanmaya devam ediyor.
İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi son olarak İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gürpınar Açıkları'nda saat 14.49'da meydana gelen depremin derinliği ise 19.8 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 25, 2025
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/su4d3n1LXL
25.04.2025, 14:49:17 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 19.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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