Hakkari'ye Çamur Yağdı: Araçlar Tozla Kaplandı

Irak ve Suriye'den gelen toz taşınımı, Yüksekova'da yağmurla birleşerek çamura dönüştü. İlçe genelinde araçlar çamurla kaplanırken, vatandaşlar gün içinde araçlarını defalarca yıkamak zorunda kaldı.

Son Güncelleme:
Hakkari'ye Çamur Yağdı: Araçlar Tozla Kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde etkili olan toz taşınımı, yaşamı olumsuz etkiledi. Irak ve Suriye kaynaklı toz bulutları, ilçede çıkan rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplarken, kısa süre sonra bastıran yağmurla birlikte çamura dönüştü.

İlçe merkezi ve çevre köylerdeki araçlar adeta çamurla kaplandı. Vatandaşlar zorlu hava koşullarından dertli. Araç sahibi Gürkan Çakto, çamur yağışı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Bugün iki kez yıkamama rağmen aracım hala çamur içinde. Hava bir türlü normale dönmedi. Son aylarda hava koşulları sürekli değişiyor ve bu durum bizi ciddi şekilde etkiliyor" dedi.

Hakkari'ye Çamur Yağdı: Araçlar Tozla Kaplandı - Resim : 1

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan toz taşınımının birkaç gün daha sürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena VuracakMeteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena VuracakGüncel

Şırnak'ta Toz Taşınımı Etkili OlduŞırnak'ta Toz Taşınımı Etkili OlduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Toz taşınımı Hakkari
Son Güncelleme:
Cerrahpaşa'yı Deprem Vurdu, Rektör Açıkladı... O Fakülte Taşınıyor Cerrahpaşa'yı Deprem Vurdu, O Fakülte Taşınıyor
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Bingöl'de Aranan Firari Jandarmadan Kaçamadı Bingöl'de Aranan Firari Jandarmadan Kaçamadı
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu