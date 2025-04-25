Hakkari'ye Çamur Yağdı: Araçlar Tozla Kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde etkili olan toz taşınımı, yaşamı olumsuz etkiledi. Irak ve Suriye kaynaklı toz bulutları, ilçede çıkan rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplarken, kısa süre sonra bastıran yağmurla birlikte çamura dönüştü.

İlçe merkezi ve çevre köylerdeki araçlar adeta çamurla kaplandı. Vatandaşlar zorlu hava koşullarından dertli. Araç sahibi Gürkan Çakto, çamur yağışı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Bugün iki kez yıkamama rağmen aracım hala çamur içinde. Hava bir türlü normale dönmedi. Son aylarda hava koşulları sürekli değişiyor ve bu durum bizi ciddi şekilde etkiliyor" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan toz taşınımının birkaç gün daha sürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA