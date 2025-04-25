Bingöl'de Aranan Firari Jandarmadan Kaçamadı

Bingöl'de jandarma ekiplerinin takibi sonucu, hakkında “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı” suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de Aranan Firari Jandarmadan Kaçamadı

Bingöl'de jandarmanın yaptığı istihbari çalışmalar, bir hükümlünün daha adaletten kaçmasına izin vermedi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin 24 Nisan 2025 tarihinde yürüttüğü operasyonda, hakkında "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Bingöl'de Aranan Firari Jandarmadan Kaçamadı - Resim : 1

Yakalanan zanlının adli işlemleri tamamlandıktan sonra Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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