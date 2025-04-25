Haraç Çetesine Şafak Baskını: 7 Gözaltı

Antalya'da esnafı tehdit ederek haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Haraç Çetesine Şafak Baskını: 7 Gözaltı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde esnafa korku salarak haraç toplamaya çalışan suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Yağma" suçlarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Haraç Çetesine Şafak Baskını: 7 Gözaltı - Resim : 1

Operasyon, Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü. Esnafı tehdit, cebir ve zaman zaman silahlı saldırılarla sindirerek para almaya çalışan gruba yönelik baskınlarda, 15 adet çek, 1 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 14 GözaltıAydın'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 14 GözaltıYurttan Haberler

Tekirdağ'da Operasyon: Ev Değil, Zehir YuvasıTekirdağ'da Operasyon: Ev Değil, Zehir YuvasıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Operasyon Antalya
Elazığ'da Cadde Ortasında Bıçaklı Saldırı Elazığ'da Cadde Ortasında Bıçaklı Saldırı
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
İki Yasa ve Dört Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İçin AYM'ye Başvuru İki Yasa ve Dört Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İçin AYM'ye Başvuru
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu