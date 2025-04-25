Haraç Çetesine Şafak Baskını: 7 Gözaltı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde esnafa korku salarak haraç toplamaya çalışan suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Yağma" suçlarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Operasyon, Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü. Esnafı tehdit, cebir ve zaman zaman silahlı saldırılarla sindirerek para almaya çalışan gruba yönelik baskınlarda, 15 adet çek, 1 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA