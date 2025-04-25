İki Yasa ve Dört Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İçin AYM'ye Başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa'ya aykırı olduğunu savunduğu, "7540 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu"; "7542 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "179, 180, 181, 182 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri" hakkında iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Günaydın, başvurularını AYM'nin 63. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirdiklerini belirterek, yüksek mahkemeye güçlü bir çağrıda bulundu: "Artık karar verin."

'AYM KARARLARI GECİKİYOR'

AYM'nin kritik dosyalara ilişkin kararlarında yaşanan gecikmelere dikkat çeken Günaydın, şunları söyledi:

"7471 sayılı Rezerv Alan düzenlemesi, yüzbinlerce vatandaşın mülkiyet, barınma ve yaşama hakkını ilgilendiriyor. Neden öncelik verilmiyor? Hayvan Hakları Yasası'nı yalnızca 13 gün içinde AYM'ye taşıdık. 9 ay geçti, hâlâ karar yok. Öğretmenlik Meslek Kanunu, İmar Hakkı aktarımları, TMSF kayyum yetkileri, Gezi Davası tutukluları, Covid düzenlemesi… Her biri vatandaşın yaşamını doğrudan etkiliyor. AYM neyi bekliyor?"

CHP olarak görevlerini yaptıklarını ve Anayasa'ya aykırılıkları yargıya taşıdıklarını vurgulayan Günaydın, AYM'ye herhangi bir baskı kurmadıklarının da altını çizdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun AYM üzerinde bir yaptırımı yok. Ancak yüksek yargı organı olarak AYM, vatandaşın sesi olmak zorunda. Biz görevimizi yaptık, sıra sizde. İrade gösterin."

'ANAYASAL HAKLARIN TAKİPÇİSİYİZ'

Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin 63. yılına yakışır bir kararlılıkla görevini yapması gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle noktaladı:

"Vatandaşın anayasal haklarını, kamu düzenini ve bireysel özgürlükleri korumak için biz burada olmaya devam edeceğiz. AYM de bu sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir."