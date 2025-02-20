CHP, 7537 Sayılı Kanun için AYM'ye Başvurdu

CHP, engelli yurttaşlara araç alımlarında ÖTV istisnasının daraltılması düzenlemesinin de yer aldığı "7537 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

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CHP, 7537 Sayılı Kanun için AYM'ye Başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleriyle basın açıklamasında bulundu.

Kanunun, "başta engelliler olmak üzere çok sayıda toplum kesiminin haklarını çiğneyen, demokratik toplum düzeninin işleyişini bozan bir içeriğe sahip olduğunu" savunan Günaydın, durdurma ve iptal istemiyle başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Malul ve engellilerin, çeşitli binek otomobillerini ve traktörlerini 5 yıla kadar ÖTV'den muaf olmak üzere alabildiklerini ama kanunla yapılan düzenlemeyle bu sürenin 10 yıla çıkartıldığını hatırlatan Günaydın, bunun adalete uygun olmadığını düşündüklerini söyledi.

'ADALETLİ DEĞİL'

Engellilerin alacakları otomobillere yüzde 20 yerli katkı payı zorunluluğu getirilmesine tepki gösteren Gökhan Günaydın, "Cumhurbaşkanına bunu 2 katına kadar yükseltme hakkı tanındı ve Cumhurbaşkanı da bu hakkı yüzde 40 olarak belirledi. Bu da yine engellilerin haklarına yönelik olmak üzere bir kısıtlama ve yeni bir zorluk çıkartma hamlesi olarak dikkat çekiyor. Sigortalılara, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması için esas alınan günlük kazancın tespitinde, son 3 aylık gelirlerin toplamı yerine, son 12 aylık gelirlerinin toplamı yönteminin benimsenmesi suretiyle daha düşük miktarda geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinin yasayla hükme bağlandı. Bunun da adaletle açıklanabilir bir tarafı yoktur. Bu nedenle de AYM'ye başvurduk” diye konuştu.

CHP, 7537 Sayılı Kanun için AYM'ye Başvurdu - Resim : 1

CHP’li Günaydın, Cumhurbaşkanı'nın, yurt dışında görev alacak personeli aylıksız izinli olarak gönderebilmesini düzenleyen hükmün iptali için de AYM'ye başvurduklarını da vurguladı.

Öte yandan Günaydın, 7537 sayılı kanunda yer alan, atama, görevlendirme, kadroya geri dönme, ödenmiş Genel Sağlık Sigortası primlerinin iade ve mahsup edilmemesi ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde istihdam edilen bazı kamu görevlilerinin 178 sayılı CBK ile atama yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesine ilişkin hükümlerin de iptali için AYM'ye başvurduklarını aktardı.

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Kaynak: AA

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Gökhan Günaydın CHP Anayasa Mahkemesi (AYM)
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