Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı veya ticaretini yaptığı belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İlçenin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 112 gram kannabinoid, 333 uyuşturucu hap, 13 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 5 tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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