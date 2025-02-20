Kaçak Tütün Operasyonunda 40 Gözaltı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, 1 ton 600 kilogram kaçak kıyılmış tütün ve çok sayıda uyuşturucu madde ile tarihi eser ele geçirdi. 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, 1 ton 600 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi. "Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, ayrıca 6 av tüfeği, 40 gram metamfetamin, 21 gram esrar ve 4 Roma dönemine ait sikke de bulundu.
Olayla ilgili olarak 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA