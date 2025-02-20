Alevler Evi Kül Etti, Yaşlı Adam Ölümden Döndü

Bartın’ın Arıt mevkisi Çöpbey Köyü Dalbu Mahallesi’nde, Mehmet Çoban’a ait evde çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Bacadan sıçrayan kıvılcımlar, kısa sürede çatıyı sardı ve iki katlı evi alevlere teslim oldu.

Gökyüzüne yükselen yoğun dumanı gören köylüler, panikle itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan 90 yaşındaki Mehmet Çoban, alevleri fark eden yakınları ve komşularının yardımıyla son anda kurtarıldı.

Ev tamamen küle dönerken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Kaynak: İHA