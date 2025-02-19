İstanbul'da Yangın Paniği! 3 Katlı Bina Alevlere Teslim
İstanbul Fatih’te 3 katlı binanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, sokak tedbir amaçlı kapatıldı.
İstanbul Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binanın çatısını tamamen sardı.
İhbar üzerine sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken sokak tedbir amaçlı kapatıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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