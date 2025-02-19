Kocaeli’de Korkunç Kaza! Jandarma Aracı Uçurumdan Yuvarlandı: İki Personel Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devriye gezen jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonucu iki jandarma personeli yaralandı. Hastaneye kaldırılan jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli’de Korkunç Kaza! Jandarma Aracı Uçurumdan Yuvarlandı: İki Personel Yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Aşıklar Tepesi mevkiinde kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri devriyeye çıktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgesinde ilerleyen jandarma aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Uçuruma devrilen araç içerisinde 2 jandarma personeli araçta mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan 2 jandarma personeli, bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı personel hastaneye kaldırıldı. Jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Kocaeli Jandarma
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