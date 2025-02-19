Bahçelievler'de Kamyonetler Birbirine Girdi: Sürücü Araçta Sıkıştı

Bahçelievler’de seyir halindeki iki kamyonet birbirine girdi. Kaza sonrası sürücülerden biri araçta sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Bahçelievler'de Kamyonetler Birbirine Girdi: Sürücü Araçta Sıkıştı

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 54 KT 187 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen 34 EJ 8314 plakalı başka bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonrası 54 KT 187 plakalı kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Kaza sonrası iki araç çekici yardımı ile kaldırılırken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Bahçelievler Trafik kazası
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