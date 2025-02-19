Elazığ'da Motosiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü

Elazığ'da Atatürk Bulvarı'nda feci bir kaza meydana geldi. 11 yaşındaki kız çocuğuna yolun karşısına geçtiği esnada motosiklet çarptı. Kazada kız çocuğu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Elazığ'da Motosiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü

Elazığ'da merkeze bağlı Atatürk Bulvarı'nda Y.E. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki İ.B.'ye çarptı. Kazada kız çocuğu ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü - Resim : 1

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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