Hırsızlık Operasyonunda 14 Kişiye Tutuklama

Adıyaman’da yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan 36 kişiden 14’ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hırsızlık Operasyonunda 14 Kişiye Tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kentte meydana gelen birçok hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 40 kişiye yönelik birkaç gün önce operasyon yapılmıştı.

Yaklaşık 3 ay süren dinleme ve fiziki takip sonucunda şahısların Adıyaman ve İstanbul’daki adreslerine eş zamanlı şafak operasyon gerçekleştirilmişti.

Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adresler tek tek basılmış ve adreslerinde yakalanan 36 kişi gözaltına alınmış adreslerinde bulunmayan 4 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 36 kişi Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen 36 şahıstan 14’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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