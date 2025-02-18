Sahte Polislere Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Bitlis merkezli gerçekleşen operasyonda kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şahıs tutuklandı.

Sahte Polislere Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna ilişkin teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 7 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Yapılan aramalarda, 8 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, çok sayıda hesap kartı ele geçirilmiştir. El konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde; kendilerini polis olarak tanıtıp (sahte polis kimliği ile) ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir. Dosya kapsamında 68 dolandırıcılık olayı aydınlatılmıştır. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Mersin'de Bir Haftada Bin 257 Firari Yakalandı Mersin'de Bir Haftada Bin 257 Firari Yakalandı
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kars’ta 2 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı Kars’ta 2 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Elazığ’da 5 Kişi Tutuklandı Elazığ’da 5 Kişi Tutuklandı
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Samsun'da 28 Bin Bandrolsüz Makaron Bulundu Samsun'da 28 Bin Bandrolsüz Makaron Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yılmaz Güney'e Hayat Verecek İsim Belli Oldu
En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali