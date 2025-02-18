Kars’ta 2 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Kars’ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Kars’ta 2 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon da 2 parça halinde toplam 50,39 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.A. (29) ve Ş.T. (26) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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