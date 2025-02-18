Mersin'de Bir Haftada Bin 257 Firari Yakalandı

Mersin'de 'Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı' Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde güvenlik ve asayiş konularında gerçekleştirilen çalışmalar, alınan tedbirler ile suç ve suçlulara karşı düzenlenen operasyonlar ele alındı.

Mersin'de 10-16 Şubat arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 257 kişinin yakalandığı belirtildi. Aynı tarihler arasında dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, yağma ve cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan 603 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 85 bin 105 araç kontrol edilirken, 469 araç trafikten men edildi, 14 bin 731 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldı.

Kaynak: İHA