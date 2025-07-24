Özgür Özel'den 'Kolay Ölümler Ülkesi' Çıkışı: 'Orman Yangınıyla Mücadele Ederken Şehit Vermenin İzahı Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü amacıyla "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

'KOLAY ÖLÜMLER ÜLKESİ'

Eskişehir'deki orman yangınında 5 orman işçisinin ve 5 AKUT çalışanının hayatını kaybetmesine tepki gösteren Özel, "Eskişehir Seyitgazi'de yangın sürüyor, kontrol altına aldık diyorlardı. Ama çok acı bir haber geldi. 11 orman işçimizi kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Bu kolay ölümler ülkesinde, artık dünyada böyle ölümler yok. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de yüz yıldır madenlerde ölen yok. Ne bazı mesleklerinin fıtratında bu var, ne orman yangınıyla mücadele ederken şehit vermenin bir izahı var. Bu acı haberi alıyoruz ki tam adalet konuşurken, acıları konuşurken. Başımız sağolsun. Bu sorumsuzluğun, bu kötü yönetimin hesabını bu millet soracak elbet" dedi.

MATTİA AHMET'İN ANNESİNE DESTEK MESAJI

Özgür Özel, Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin 3 gündür Özgürlük Meydanı'nda evladı için adalet nöbeti tuttuğunu anımsatarak, "Evlatlarını kaybettiklerinde evladımızı kaybetmiş gibi hissettiğimiz bu acılı anneler burada oldular, dayanışma gösterdiler. Bugün de burada, bu meydanda adalet çığlığını yükseltiyorlar. Onlara en yürekten dayanışmamızı gösterelim. Sizlerin desteğiyle, anaların mücadelesiyle, Yasemin Hanım’ın samimi gayretleriyle, davada emsal olacak bir karar çıkmasını hep birlikte bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA