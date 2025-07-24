ÖTV Düzenlemesi Resmî Gazete’de Yayımlandı: Lüks Araçlara Zam, Elektrikli Araçlara Teşvik

Yeni vergi oranları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde 25’ten yüzde 220’ye kadar çıkan ÖTV oranları dikkat çekti. Yeni oranlarla elektrikli araçlara teşvik artarken, yüksek motor hacimli araçlara yüzde 220’ye kadar vergi geliyor. Elektrikli araçların ÖTV oranı en düşük yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarıldı.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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ÖTV Düzenlemesi Resmî Gazete’de Yayımlandı: Lüks Araçlara Zam, Elektrikli Araçlara Teşvik
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23 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile araç alımında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları sil baştan değişti. 10115 sayılı karar kapsamında, motorlu kara taşıtlarında silindir hacmi ve vergilendirme matrahına göre kademeli vergi sistemi genişletilirken, lüks araçlara yüksek oranlı vergi, çevreci araçlara ise teşvik öne çıktı.

MOTOR HACMİNE GÖRE 4 KADEMELİ VERGİ

Yayımlanan karara göre, motor silindir hacmi 1400 cm³’ü geçmeyen araçlar için ÖTV oranı matraha göre yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişiyor. 1600-2000 cm³ aralığında olanlar için oranlar yüzde 100’ü aşarken, motor hacmi 2000 cm³’ün üzerine çıkan araçlarda ÖTV oranı yüzde 220’ye kadar çıkıyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA VERGİ İNDİRİMİ

Yalnızca elektrik motoruyla çalışan, motor gücü 160 kW’ı geçmeyen araçlarda ÖTV oranı yüzde 25’e kadar düşürüldü. Elektrikli motor gücü yüksek olan modeller için bile vergi oranı yüzde 65’te tutuldu. Böylece çevre dostu araçlar vergi teşvikiyle ön plana çıkarıldı.

PLUG ON HYBRID ARAÇLAR

Karbon salınımı 25 gramın altında olan, elektrikli menzili 70 kilometreyi aşan şarj edilebilir hibrit araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

VERGİ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE

Karar, yayım tarihi olan 23 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulamayı Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. Yeni düzenlemeyle lüks tüketime karşı vergi artırımı öngörülürken, elektrikli ve çevre dostu araç kullanımının desteklenmesi amaçlanıyor.

ÖTV Düzenlemesi Resmî Gazete’de Yayımlandı: Lüks Araçlara Zam, Elektrikli Araçlara Teşvik - Resim : 1

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ÖTV Düzenlemesi Resmî Gazete’de Yayımlandı: Lüks Araçlara Zam, Elektrikli Araçlara Teşvik ÖTV Düzenlemesi Resmî Gazete’de Yayımlandı: Lüks Araçlara Zam, Elektrikli Araçlara Teşvik
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