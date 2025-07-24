Eskişehir'deki Faciada Ölen İşçinin Yürek Burkan Hikayesi: Yeni Evlendi, Göreve Başladı, Yangında Hayatını Kaybetti!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden 10 görevli arasında yer alan Tolunay Kocaman hakkında kahreden bir detay ortaya çıktı. Kocaman'ın göreve henüz yeni başladığı ve kısa süre önce evlendiği öğrenildi.

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Eskişehir'deki Faciada Ölen İşçinin Yürek Burkan Hikayesi: Yeni Evlendi, Göreve Başladı, Yangında Hayatını Kaybetti!
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli hayatını kaybetti.

1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞ

Hayatını kaybeden emekçilerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte geriye kalan fotoğrafları ise yürekleri dağladı.

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Kaynak: İHA

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