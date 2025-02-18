Elazığ’da 5 Kişi Tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması için operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ’da 5 Kişi Tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik Asayiş, Narkotik ve KOM birimlerince il merkezinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 191 adet fişek, 5 adet pompalı tüfek ve 8 adet kartuş, 4 parça halinde 320.87 gram esrar maddesi, 7 parça halinde 107,17 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde 60,79 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’nden adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

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