Şehrin Göbeğinde Şüpheli Çanta Paniği

Iğdır şehir merkezindeki en işlek caddede bulunan şüpheli paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Son Güncelleme:
Şehrin Göbeğinde Şüpheli Çanta Paniği

Iğdır şehir merkezinde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda fark edilen şüpheli çanta, vatandaşlar tarafından polise bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve bomba imha ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Bu sırada çantanın sahibi olduğu düşünülen bir kişi gelip çantayı unuttuğunu söyledi. Ancak ekipler, güvenlik tedbirlerini sürdürerek çantayı kontrollü şekilde fünye ile imha etti. Çevrede toplanan vatandaşlar ise olay anını merakla izledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bomba Iğdır Polis
Son Güncelleme:
Sahte Polislere Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı Sahte Polislere Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı
Mersin'de Bir Haftada Bin 257 Firari Yakalandı Mersin'de Bir Haftada Bin 257 Firari Yakalandı
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Kars’ta 2 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı Kars’ta 2 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Hırsızlık Operasyonunda 14 Kişiye Tutuklama Hırsızlık Operasyonunda 14 Kişiye Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti