Şehrin Göbeğinde Şüpheli Çanta Paniği

Iğdır şehir merkezinde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda fark edilen şüpheli çanta, vatandaşlar tarafından polise bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve bomba imha ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Bu sırada çantanın sahibi olduğu düşünülen bir kişi gelip çantayı unuttuğunu söyledi. Ancak ekipler, güvenlik tedbirlerini sürdürerek çantayı kontrollü şekilde fünye ile imha etti. Çevrede toplanan vatandaşlar ise olay anını merakla izledi.

Kaynak: İHA