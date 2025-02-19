Başkentte Beklenen Kar Yağışı Geldi! Yarın Okullar Tatil mi? Vali Vasip Şahin'den Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu başkentte kar yağışı başladı. Ankara'da kar yağışı etkili olmaya başladıktan sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş karla mücadelede yedi yirmi dört görev başındayız açıklaması yaptı.

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İstanbul’dan sonra kar yağışı başkent Ankara’da da etkili olmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahada olduklarını belirtti.

Başkentte Beklenen Kar Yağışı Geldi! Yarın Okullar Tatil mi? Vali Vasip Şahin'den Açıklama - Resim : 1

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız! 7/24 görev başındayız. Ana arterler, caddeler ve hastane yolları öncelikli olarak açılıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız sürüyor. http://kartakip.ankara.com.tr sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz."

YARIN BAŞKENTTE OKULLAR TATİL Mİ?

Başkentte etkili olan kar yağışının ardından kar tatili olacak mı diye merak edilmeye başlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması şöyle:

İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.

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Kaynak: ANKA

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