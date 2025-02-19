İmamoğlu Duyurdu: İstanbul'da Metro ve Tramvaylara Kar Düzenlemesi

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul’daki kar yağışı ile ilgili son durumu ve karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

İmamoğlu, kar yağışı nedeniyle metro ve tramvayların gece saat 02.00'a kadar hizmet vereceğini duyurdu. İmamoğlu, 11 bin 916 personelin dört gün boyunca gece saatlerinde nöbette olacağını ifade etti.

YENİ KARARLAR ALINABİLİR

Ayrıca İmamoğlu, İstanbul'da okulların yarın tatil edilmesinin yanı sıra hava durumu ve genel akışa bağlı olarak cuma günü için de yeni kararların alınabileceğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi