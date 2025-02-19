İmamoğlu Duyurdu: İstanbul'da Metro ve Tramvaylara Kar Düzenlemesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle metro ve tramvayların gece saat 02.00'a kadar açık olacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
İmamoğlu Duyurdu: İstanbul'da Metro ve Tramvaylara Kar Düzenlemesi

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul’daki kar yağışı ile ilgili son durumu ve karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

İmamoğlu, kar yağışı nedeniyle metro ve tramvayların gece saat 02.00'a kadar hizmet vereceğini duyurdu. İmamoğlu, 11 bin 916 personelin dört gün boyunca gece saatlerinde nöbette olacağını ifade etti.

YENİ KARARLAR ALINABİLİR

Ayrıca İmamoğlu, İstanbul'da okulların yarın tatil edilmesinin yanı sıra hava durumu ve genel akışa bağlı olarak cuma günü için de yeni kararların alınabileceğini belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
İstanbul Üniversitesi'nde Kar Tatili İstanbul Üniversitesi'nde Kar Tatili
Tuzla Piyade Okulu’ndaki 'Atatürk' Fotoğrafı Tartışması... İhraç Edilen Teğmen Hukuk Mücadelesini Kazandı 'Atatürk' Tepkisi Nedeniyle İhraç Edilen Teğmen Hakkında Karar
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu