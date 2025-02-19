Tuzla Piyade Okulu’ndaki 'Atatürk' Fotoğrafı Tartışması... İhraç Edilen Teğmen Hukuk Mücadelesini Kazandı

"Atatürk fotoğrafı takmayan" teğmene tepki gösterdiği için ihraç edilen teğmen S.Ç hakkındaki ihraç kararı iptal edildi.

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Tuzla Piyade Okulu’ndaki 'Atatürk' Fotoğrafı Tartışması... İhraç Edilen Teğmen Hukuk Mücadelesini Kazandı

Tuzla Piyade Okullar Komutanlığında, 10 Kasım 2023’te yapılan Atatürk'ü Anma Töreni'nde, "Atatürk fotoğrafı takmayan" teğmen ile buna “tepki gösterdikleri, hakaret ettikleri" öne sürülen toplam 7 teğmen hakkında soruşturma açılmıştı.

Törende bir teğmenin, yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan tartışma sonucunda, Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmen ve ona destek veren 2 teğmen ile onlara tepki gösterip karşı çıkan 4 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 18 Ocak 2024'te verdiği kararla ihraç edilmişti. Bu teğmenlerden biri olan S.Ç'nin ihracına, yaşanan tartışmaların ardından Piyade Okulu Birinci Bölük WhatsApp grubunda yaptığı paylaşım gerekçe gösterilmişti.

İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Tuzla Piyade Okulundaki geçen yıl yaşanan "Atatürk" fotoğrafı tartışması nedeniyle ihraç edilen teğmenlerden S.Ç'nin, hakkındaki YDK kararının iptali istemiyle açtığı davada karar çıktı. Erzurum 1. İdare Mahkemesi, S.Ç hakkındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ihraç kararını oy birliğiyle iptal etti.

İdare Mahkemesinin gerekçesinde, "hizmete engel davranışlarda bulunmak" disiplinsizliğinden söz edilebilmesi için söz konusu davranışın, Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte olması veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil etmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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