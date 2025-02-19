Tavşanlı’da Otomobil ile TIR Çarpıştı: 1 Yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ve TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, N.C. yönetimindeki 43 AEJ 182 plakalı otomobil ile C.T. idaresindeki 43 UN 577 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralı otomobil sürücüsü N.C., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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