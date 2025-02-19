Tavşanlı’da Otomobil ile TIR Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ve TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Tavşanlı’da Otomobil ile TIR Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, Tavşanlı çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, N.C. yönetimindeki 43 AEJ 182 plakalı otomobil ile C.T. idaresindeki 43 UN 577 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralı otomobil sürücüsü N.C., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Balıkesir Kütahya
Son Güncelleme:
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Afyonkarahisar’da FETÖ Operasyonu Afyonkarahisar’da FETÖ Operasyonu
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Ebrar Sitesi Davasında Karar Çıktı! İki Sanığa 18'er Yıl Hapis Ebrar Sitesi Davasında Karar Çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu