Afyonkarahisar’da FETÖ Operasyonu

Alınan bilgilere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmen olarak çalışan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan 2018 yılında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde askeri mahrem yapılanmasında yer alan ve 2019 yılında KHK ile ihraç edilen 3 yıl 1 ay 15 gün hükmü bulunan N.K yapılan operasyonla yakalandı.

Ayrıca 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde mütevelli heyetinde mahrem imam olan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.T., isimli şahıs da ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA