Ebrar Sitesi Davasında Karar Çıktı! İki Sanığa 18'er Yıl Hapis

Ebrar Sitesi davasında karar çıktı. Ebrar Sitesi B Blok karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'er yıl hapis cezası verildi. Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı'ya beraat kararı verildi.

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Ebrar Sitesi Davasında Karar Çıktı! İki Sanığa 18'er Yıl Hapis

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı hakkında beraat kararı verildi.

22 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

6 Şubat depremlerinde 115 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi B Blok davasında, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan, Meliha Teker, Salih Tepebaşılı ve Mustafa Timurbanga hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

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Kaynak: ANKA

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