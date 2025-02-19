Erzurum’da Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) Su ile yapılan çalışmalar kapsamında; 1 kilo 900 gram eroin maddesi yakalandı. Konu ile ilgili sürdürülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın ikametine yapılan baskında da 1 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İki operasyonda toplamda 3 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiş oldu. Adli mercilere çıkarılan 2 şahıstan Ö.K.(25) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K.(50) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA