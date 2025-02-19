Erzurum’da Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 3 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Erzurum’da Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) Su ile yapılan çalışmalar kapsamında; 1 kilo 900 gram eroin maddesi yakalandı. Konu ile ilgili sürdürülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın ikametine yapılan baskında da 1 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İki operasyonda toplamda 3 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiş oldu. Adli mercilere çıkarılan 2 şahıstan Ö.K.(25) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K.(50) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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