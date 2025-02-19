Bebeğini Doğurup Klozete Atmıştı! Anneden Mahkemede Pişkin İstek

Olay, Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde 13 Ekim 2024 tarihinde temizlik görevlisinin klozette yeni doğmuş bir bebek bulmasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, bebeğin terk edilmesinin üzerinden sadece 12 dakika geçtiği ve bebeği terk eden kişinin, Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina olduğu belirlendi.

Burnazkina, bebeğini terk ettikten sonra, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızla pasaport kontrolünden geçip, ülkeden çıkış işlemlerini gerçekleştirdi. Ancak, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonucu, anne ve kızı Moskova'ya gitmek üzereyken yakalandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bebeğe gerekli tedavi yapılarak hastaneye sevk edilirken, anne de tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ekaterina Burnazkina da "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, Ekaterina Burnazkina'nın savunmalarında, polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını fark ettiğini ve doğumdan önce birkaç gün önce Alanya'daki bir sağlık kliniğine başvurduğunu söylediği belirtildi.

DOKTORDAN ÇARPICI İFADE

Alanya'daki özel muayenehanede çalışan doktor A.Y., Burnazkina'nın başvurduğunda, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle geldiğini ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildiğini ifade etti. Doktor, “Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı. Gebelikten de şüphelenmediğimiz için herhangi bir test yapmadık. Rahatsızlığı gebelikle aynı bulguları içerdiği için gebelik durumunu baskılamış olabilir. Elle muayene yaptığım halde karında bir hareketlilik hissetmedim. Bağırsak hareketliliği olarak hissettik. Kilolu görünüyordu, hamile olduğunu fark etmedim" dedi.

SAVCI 'BİLEREK YAPTI' DEDİ

Duruşma savcısı, yeni doğan bebeğin göbek kordonu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir alınmadan, çıplak ve ayaklarının suyun içinde olduğunu kaydederek, savunma sistemi son derece zayıf olan yeni doğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, fiili bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini aktarıldı.

SANIK BEBEĞİNİ GERİ İSTEDİ

Mütalaayı açıklayan savcılık, sanık Elena Burnazkina'nın beraatini, bebeğini klozette doğurduktan sonra orada bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Ekaterina Burnazkina, savcılığın mütalaasını kabul etmeyerek, bebekle ilgili talebini yineleyerek, "Bu suçu kabul etmiyorum. Kızımı almak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA