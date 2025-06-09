Tatilcilerin Dönüş Çilesi Başladı! ‘Kilit Kavşak’ta Trafik Durma Noktasında

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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine 1 gün kala, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlayan kara yollarının kesişim noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale, bayram döneminde yine trafik yoğunluğunun merkezi oldu.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, güzergah üzerindeki bölgelerde trafiğin akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

YOĞUNLUK YARIN DA SÜRECEK

Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA