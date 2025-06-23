Galatasaray'da Osimhen'den Gelen Haber Kahretti! Bu Teklife Kim Hayır Diyebilir?

Victor Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, Al-Hilal'in yeni teklifi ortalığı karıştırdı. Yıldız ismin Suudi Arabistan ekibine yakın olduğu iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
Galatasaray'da Osimhen'den Gelen Haber Kahretti! Bu Teklife Kim Hayır Diyebilir? - Resim: 1

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta belki de en önemli paya sahip olan Victor Osimhen’in akıbeti de belirsizliğini koruyor. Ancak, İtalya’dan gelen haber sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarını kahredecek cinsten…

1 5
Galatasaray'da Osimhen'den Gelen Haber Kahretti! Bu Teklife Kim Hayır Diyebilir? - Resim: 2

İtalya’da yayın yapan Corriere dello Sport’un haberine göre, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibinin ilk teklifini reddeden Osimhen için masaya reddedilemeyecek bir teklif konulduğu iddia edildi.

2 5
Galatasaray'da Osimhen'den Gelen Haber Kahretti! Bu Teklife Kim Hayır Diyebilir? - Resim: 3

Osimhen’e yıllık 40 milyon eurodan 3+1 yıllık bir teklif sunulduğu iddia edildi. Osimhen’in sözleşmesi dört yıla uzaması durumunda toplam bedel 160 milyon euroya çıkacak…

3 5
Galatasaray'da Osimhen'den Gelen Haber Kahretti! Bu Teklife Kim Hayır Diyebilir? - Resim: 4

Osimhen’in bu teklifi kabul etmesi beklenirken, Nijeryalı yıldızın dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olması bekleniyor.

4 5
Galatasaray'da Osimhen'den Gelen Haber Kahretti! Bu Teklife Kim Hayır Diyebilir? - Resim: 5

Al-Hilal’in Napoli’ye 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye de hazır olduğu öğrenildi.

5 5