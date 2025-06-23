Galatasaray'da Osimhen'den Gelen Haber Kahretti! Bu Teklife Kim Hayır Diyebilir?

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta belki de en önemli paya sahip olan Victor Osimhen’in akıbeti de belirsizliğini koruyor. Ancak, İtalya’dan gelen haber sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarını kahredecek cinsten…