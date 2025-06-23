Galatasaray'da Osimhen'den Gelen Haber Kahretti! Bu Teklife Kim Hayır Diyebilir?
Victor Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, Al-Hilal'in yeni teklifi ortalığı karıştırdı. Yıldız ismin Suudi Arabistan ekibine yakın olduğu iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta belki de en önemli paya sahip olan Victor Osimhen’in akıbeti de belirsizliğini koruyor. Ancak, İtalya’dan gelen haber sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarını kahredecek cinsten…
İtalya’da yayın yapan Corriere dello Sport’un haberine göre, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibinin ilk teklifini reddeden Osimhen için masaya reddedilemeyecek bir teklif konulduğu iddia edildi.
Osimhen’e yıllık 40 milyon eurodan 3+1 yıllık bir teklif sunulduğu iddia edildi. Osimhen’in sözleşmesi dört yıla uzaması durumunda toplam bedel 160 milyon euroya çıkacak…
Osimhen’in bu teklifi kabul etmesi beklenirken, Nijeryalı yıldızın dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olması bekleniyor.
Al-Hilal’in Napoli’ye 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye de hazır olduğu öğrenildi.