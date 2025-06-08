Silahlı Kavga Kanlı Bitti, İki Kardeş Feci Şekilde Can Verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavga ölümle bitti. Olayda Hasan Polat (48) ve kardeşi Yalçın Polat (42) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Silahlı Kavga Kanlı Bitti, İki Kardeş Feci Şekilde Can Verdi
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Olay, saat 18.30 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların tabancalarla ateş açtığı kavgada Hasan Polat, kardeşi Yalçın Polat, Şehmus D. ve Hüseyin P., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin ve Yalçın Polat kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağrı yaralı Hüseyin P., Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Şehmus D. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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