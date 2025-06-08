Bayram Günü Maytap Faciası! Genç Kız Kabusu Yaşadı

Siirt’te gençlerin 'maytap' ile oyunu faciayla bitti. Maytabın patlaması sonucu yoldan geçen bir genç kız yaralandı.

Bayram Günü Maytap Faciası! Genç Kız Kabusu Yaşadı
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Olay, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli genç kız, mahallede yürürken çevredeki gençlerin birbirine attığı torpilin patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle genç kızın yüzünde ciddi yaralanmalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayram Günü Maytap Faciası! Genç Kız Kabusu Yaşadı - Resim : 1

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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