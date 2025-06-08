Anne ve Üç Çocuğu Hayatını Kaybetmişti... Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme

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Diyarbakır'da Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Anne ve üç çocuğunun yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Habertürk