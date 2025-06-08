Bursa’da Feci Olay! 2 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Yüksekten Beton Zemine Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuk balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

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Bursa’da Feci Olay! 2 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Yüksekten Beton Zemine Düştü
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Feci olay, saat 16.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi Öz Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın birinci katında ikamet eden ailenin 2 yaşındaki çocuğu Osman E., annesi Merva E. mutfakta yemek yaptığı esnada açık kalan kapıdan balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasından dışarı bakmak isteyen çocuk bir anda 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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