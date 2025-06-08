Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Adana'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Adana'da Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21:59'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kandilli Rasathanesi Adana Deprem
Son Güncelleme:
Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
Silahlı Kavga Kanlı Bitti, İki Kardeş Feci Şekilde Can Verdi Silahlı Kavga Kanlı Bitti, İki Kardeş Feci Şekilde Can Verdi
Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor, Vücut Sağlığını Destekliyor Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor
Bursa’da Feci Olay! 2 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Yüksekten Beton Zemine Düştü Bursa’da Feci Olay! 2 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Yüksekten Beton Zemine Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Tatilcilerin Dönüş Çilesi Başladı! ‘Kilit Kavşak’ta Trafik Durma Noktasında Tatilcilerin Dönüş Çilesi Başladı! ‘Kilit Kavşak’ta Trafik Durma Noktasında
ABD'de Bir Uçak Faciası Daha! Çok Sayıda Yaralı Var ABD'de Bir Uçak Faciası Daha! Çok Sayıda Yaralı Var
İstanbul'da Feci Kaza! Bariyerleri Aşıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var İstanbul'da Feci Kaza! Bariyerleri Aşıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var
Kayserispor'da Sergej Jakirovic Dönemi Sona Erdi Kayserispor'da Jakirovic Dönemi Sona Erdi
UEFA Uluslar Ligi'nde Şampiyon Portekiz UEFA Uluslar Ligi'nde Şampiyon Portekiz