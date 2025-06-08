Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Adana'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21:59'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 8, 2025
CURUKLU-KOZAN (ADANA) https://t.co/G06b1ERFUS
08.06.2025, 21:59:00 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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