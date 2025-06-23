İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Yüksek enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden Taurus Balgat AVM, mahkemeye sunduğu erken çıkış talebiyle süreci 14 Ağustos’tan önce sonlandırdı. Tedbir kararları kaldırıldı, AVM yeniden tam kapasite faaliyete geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Taurus Balgat AVM, ekonomik zorluklar nedeniyle girdiği konkordato sürecini tamamladı. 2024 yılında konkordato ilan eden alışveriş merkezi, mahkemenin verdiği 1 yıllık kesin mühlet süresi dolmadan süreci başarıyla sonlandırdı.
AVM SEKTÖRÜ KRİZİN ETKİSİNDEYDİ
Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon, perakende ve AVM sektörlerini olumsuz etkilerken, Taurus Balgat AVM de bu süreçten nasibini almış ve geçtiğimiz yıl Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunmuştu. Başvuru sonrası mali durumu denetlemek üzere konkordato komiser heyeti görevlendirilmişti.
MAHKEME TEDBİRLERİ DE KALDIRDI
Normal şartlarda 14 Ağustos 2025'e kadar devam etmesi planlanan konkordato mühleti, AVM yönetiminin erken başvurusu üzerine sona erdi. 3 Haziran itibarıyla konkordato sürecinden çıkan Taurus Balgat AVM, bu gelişmeyi resmi olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirdi.
Mahkeme, sürecin sonlandırılmasıyla birlikte AVM üzerindeki tüm ihtiyati tedbir kararlarını da kaldırdı. Böylece Taurus AVM, mali yeniden yapılandırma sürecini tamamlayarak ticari faaliyetlerine normal şekilde devam etme kararı aldı.