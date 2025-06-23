İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu

MAHKEME TEDBİRLERİ DE KALDIRDI

Normal şartlarda 14 Ağustos 2025'e kadar devam etmesi planlanan konkordato mühleti, AVM yönetiminin erken başvurusu üzerine sona erdi. 3 Haziran itibarıyla konkordato sürecinden çıkan Taurus Balgat AVM, bu gelişmeyi resmi olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirdi.

Mahkeme, sürecin sonlandırılmasıyla birlikte AVM üzerindeki tüm ihtiyati tedbir kararlarını da kaldırdı. Böylece Taurus AVM, mali yeniden yapılandırma sürecini tamamlayarak ticari faaliyetlerine normal şekilde devam etme kararı aldı.