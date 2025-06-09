İstanbul'da Feci Kaza! Bariyerleri Aşıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul Bayrampaşa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, takla attıktan sonra yeşil alana uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da Feci Kaza! Bariyerleri Aşıp Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var
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Feci kaza, saat 21.30 sıralarında Bayrampaşa Hal-Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O-3 kara yolu hal yolu mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki 34 YL 7997 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih K. (28) henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri aşıp takla attıktan sonra yol kenarında bulunan yeşil alana uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Fatih K. (28) olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan Fatih D. ile İslam Y. ağır, Aytaç E. ise hafif yaralandı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü Fatih K., olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemenin ardından Fatih K.’nin cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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