Kayserispor'da Sergej Jakirovic Dönemi Sona Erdi
Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
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Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında, Jakirovic ve ekibine teşekkür edilerek, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dilendi.
Kayserispor'dan konuyla ilgili yapılan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktör Sergej Jakirovi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Kayserispor'un başında Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: İHA
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