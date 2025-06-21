Bahar Candan Ablası Nihal Candan’ın Ölümüyle Yıkıldı! Gözyaşlarına Boğuldu, Sinir Krizi Geçirdi

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'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. 23 kiloya kadar düşen Candan yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Anne Candan, “Tüm organları iflas etmiş durumda” diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Dün akşam, yoğun bakımda tedavisi süren Nihal Candan’ın kalbi durdu. Kalp masajının ardından Candan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. Modacı Pınar Kerimoğlu, bugün Candan’ın kalbinin bir kez daha durduğunu açıkladı. Kerimoğlu, yaptığı paylaşımda, "Umut Ablayı aradım, 'Nasıl?' diye sordum. Maalesef Nihal’in kalbi tekrar durmuş. Şu an kalp masajı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Ablası Nihal Candan’ın vefatıyla sarsılan Bahar Candan gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Haber Merkezi