23 Kiloya Kadar Düşmüştü... Acı Haber Geldi: Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Yeme bozukluğu hastalığı sonrasında 23 kiloya düşen ve yoğun bakıma kaldırılan ünlü fenomen Nihal Candan'ın dün kalbi durmuştu. Candan 10 dakikalık kalp masajının ardından hayata dönmüştü. 24 saatlik kritik bir sürece giren Nihal Candan'ın ikinci kez kalbinin durduğu ve tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

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23 Kiloya Kadar Düşmüştü... Acı Haber Geldi: Nihal Candan Hayatını Kaybetti
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'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. 23 kiloya kadar düşen Candan yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Anne Candan, “Tüm organları iflas etmiş durumda” diyerek sevenlerinden dua istemişti.

23 Kiloya Kadar Düşmüştü... Acı Haber Geldi: Nihal Candan Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İKİNCİ KEZ KALBİ DURDU

Dün akşam, yoğun bakımda tedavisi süren Nihal Candan’ın kalbi durdu. Kalp masajının ardından Candan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. Modacı Pınar Kerimoğlu, bugün Candan’ın kalbinin bir kez daha durduğunu açıkladı. Kerimoğlu, yaptığı paylaşımda, "Umut Ablayı aradım, 'Nasıl?' diye sordum. Maalesef Nihal’in kalbi tekrar durmuş. Şu an kalp masajı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

23 Kiloya Kadar Düşmüştü... Acı Haber Geldi: Nihal Candan Hayatını Kaybetti - Resim : 2

HAYATINI KAYBETTİ

Kerimoğlu'nun paylaşımının ardından sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu ise "Nihal'i kaybettik" paylaşımı yaptı.

SON SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Sevim Alan, Nihal Candan'ın vefatının ardından şu paylaşımı yaptı:

"Yaşayamadı... 'Yaşayamıyorum' da demiş. Annesi dün 'Son zamanlarda Allah'a yöneldi, çok dua ediyor yaşamamak için' dedi. Nihal cezaevinden çıktığında hastalığı zaten ölümcüldü ama sapasağlamdı. İnsanı yaşadıkları değil, haksız yere yaşamak zorunda kaldıkları öldürür. Çok üzüldüm..."23 Kiloya Kadar Düşmüştü... Acı Haber Geldi: Nihal Candan Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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