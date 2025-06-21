Nihal Candan Ölüme Götüren Zayıflığını Böyle Anlatmıştı: 'Sadece Adı İntihar Olmasın Diye...'

23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımdaki tedavisi sırasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattığı anlar gündem oldu. 'Vazgeçtim' ifadesini kullanan Candan, 'Sadece ismi 'intihar' olmasın diye yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini bekledim' demişti.

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"Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren ve uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Nihal Candan’a, cezaevi sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınan ve dün kalbi duran Nihal Candan'ın bugün ikinci kez kalbi durdu. Candan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını ve zayıflamaya başlamasındaki ilk aşamaları anlattığı anlar gündem oldu. Esra Ezmeci’ye konuşan Candan, şu ifadeleri kullanmıştı:

'VAZGEÇTİM...'

"Dramatik sayılabilecek şekilde vazgeçtim. En az enerji harcayarak... Hani sadece ismi 'intihar' olmasın. Orada olmaktan o kadar memnun değildim ki sadece durdum, geçmesini bekledim. Ağlamak da istemiyorum. Yani çok anlayamadım, haşa Allah, Allah zaten yardımcı, hepimizin yar ve yardımcısı. Ama yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini beklemek benim o anki planım olabildi."

23 Kiloya Kadar Düşmüştü... Acı Haber Geldi: Nihal Candan Hayatını Kaybetti23 Kiloya Kadar Düşmüştü... Acı Haber Geldi: Nihal Candan Hayatını KaybettiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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