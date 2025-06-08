UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 10 Haziran'da Riga'da oynanacak Letonya-Arnavutluk maçını yönetecek. Yardımcıları Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır olacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.

UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev
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FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda 10 Haziran'da oynanacak Letonya - Arnavutluk müsabakasını yönetecek.

Müsabaka, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Skonto Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Karşılaşmada VAR olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers, AVAR olarak ise yine Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager görev alacak.

Kaynak: DHA

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