Dedikodular Doğru Çıktı... Fenerbahçe Dünya Yıldızının Transferini Resmen Açıkladı

Fenerbahçe Opet, merakla beklenen transferi açıkladı ve İtalyan yıldız pasör Alessia Orro’yu renklerine bağladı. Orro’nun takıma katılmasıyla sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk iddiasını daha da artırdı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, önemli bir transferi resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, uzun süredir adı takımla anılan dünya çapında büyük başarılar elde etmiş İtalyan yıldız pasör Alessia Orro’yu kadrosuna dahil etti. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, bu transferle şampiyonluk yolundaki iddiasını daha da yükseltti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında İtalyan pasör Alessia Orro’yu kadrosuna kattı. Alessia Orro’ya Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

2013-2014 sezonunda Club Italia Crai ile profesyonel kariyerine başlayan 26 yaşımdaki voleybolcu; Unet E-Work Busto Arsizio ve Numia Vero Volley Milano'da forma giydi.

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 'En iyi pasör' ödüllerini kazanan Alessia Orro, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde de 'En iyi pasör' seçildi.

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